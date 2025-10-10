Одноклубник Миколенко установил уникальный рекорд в составе сборной Англии
Пикфорд уже давно не пропускает (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Голкипер сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд отстоял на ноль товарищеский поединок с Уэльсом (3:0), который прошел 9 октября на Уэмбли.
31-летний футболист стал первым вратарем в истории английской сборной, который провел восемь подряд полных матчей без пропущенных голов, сообщает OptaJoe.
Сухая серия Пикфорда началась в ноябре 2024 года в поединке Лиги наций против Греции (3:0).
Джордан не пропустил ни одного мяча в первых пяти отборочных матчах на чемпионат мира-2026.
Следующий поединок в рамках отбора ЧМ Англия проведет 14 октября на выезде против Латвии.
Пикфорд закрепился в статусе основного вратаря сборной Англии на ЧМ-2018. Всего сыграл за национальную команду 79 поединков.
На клубном уровне Пикфорд выступает за Эвертон, где его одноклубником является украинский защитник Виталий Миколенко.
Мы писали, что в сборной Исландии назвали самого опасного футболиста Украины.