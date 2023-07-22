Возлюбленная Роналду похвасталась шикарной фигурой в купальнике, но случился конфуз — видео 22 июля, 18:39 Джорджина Родригес (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Джорджина Родригес, невеста нападающего Аль-Насра Криштиану Роналду, провела отдых на пляже.



Девушка в Instagram поделилась видео, на котором она в отличной форме и красивом купальнике.

Родригес хотела продемонстрировать свою хладнокровность, устояв в воде. Однако волна оказалась сильнее, смыв девушку на берег.

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«Когда ты думаешь, что непобедима», — написала Джорджина.

Отметим, что за сутки пост набрал более 3,3 миллионов лайков и 23 тысяч комментариев.

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