Возлюбленная Роналду похвасталась шикарной фигурой в купальнике, но случился конфуз — видео

22 июля, 18:39
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Джорджина Родригес (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Джорджина Родригес (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Джорджина Родригес, невеста нападающего Аль-Насра Криштиану Роналду, провела отдых на пляже.

Девушка в Instagram поделилась видео, на котором она в отличной форме и красивом купальнике.

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Родригес хотела продемонстрировать свою хладнокровность, устояв в воде. Однако волна оказалась сильнее, смыв девушку на берег.

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«Когда ты думаешь, что непобедима», — написала Джорджина.

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Отметим, что за сутки пост набрал более 3,3 миллионов лайков и 23 тысяч комментариев.

Ранее сообщалось, что победителя Лиги чемпионов заметили в компании с участницей конкурса Мисс Италия.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

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