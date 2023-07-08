На Сардинии. Невеста Роналду в элегантном платье показала новые фотографии с изысканного отдыха на яхте
Джорджина Родригес проводит отпуск в Италии (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)
Невеста звездного португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес продолжает наслаждаться отдыхом.
Новыми фото Джорджина поделилась в своем аккаунте в Instagram.
Невеста футболиста проводит свой отпуск в Италии у берегов Сардинии.
Джорджина попозировала на яхте в элегантном платье желтого цвета и дополнила свой стиль черной сумочкой, дорогими кольцами и золотыми часами.
Ранее Джорджина Родригес продемонстрировала фанатам зажигательный тверк.