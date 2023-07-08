На Сардинии. Невеста Роналду в элегантном платье показала новые фотографии с изысканного отдыха на яхте

Джорджина попозировала на яхте в элегантном платье желтого цвета и дополнила свой стиль черной сумочкой, дорогими кольцами и золотыми часами.

Невеста футболиста проводит свой отпуск в Италии у берегов Сардинии.

Новыми фото Джорджина поделилась в своем аккаунте в Instagram.

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