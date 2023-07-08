На Сардинии. Невеста Роналду в элегантном платье показала новые фотографии с изысканного отдыха на яхте

8 июля, 11:39
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Джорджина Родригес проводит отпуск в Италии (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Джорджина Родригес проводит отпуск в Италии (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Невеста звездного португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес продолжает наслаждаться отдыхом.

Новыми фото Джорджина поделилась в своем аккаунте в Instagram.

Невеста футболиста проводит свой отпуск в Италии у берегов Сардинии.

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Джорджина попозировала на яхте в элегантном платье желтого цвета и дополнила свой стиль черной сумочкой, дорогими кольцами и золотыми часами.

Видео дня

Ранее Джорджина Родригес продемонстрировала фанатам зажигательный тверк.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Отдых Криштиану Роналду Яхта Джорджина Родригес

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