«Никогда не видела такого красивого мужчину». Джорджина Родригес рассказала о зарождении отношений с Роналду 21 декабря, 23:26 Джорджина и Криштиану вместе уже более пяти лет (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Невеста португальской звезды футбола Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о зарождении отношений с со своим возлюбленным.

Слова избранницы 37-летнего нападающего приводит Elle.

«Мы влюбились с первого взгляда. Когда я впервые его увидела, время словно замерло.

Я никогда не видела такого красивого и внимательного мужчину. Я считаю его самым красивым мужчиной из всех, кого я когда-либо видела", — сказала Джорджина.

Видео дня

Также Родригес заявила, что является девушкой лучшего футболиста в мире. Она призналась, что отношения с Криштиану позволили ей исполнить многие ее мечты.

Родригес и Роналду вместе уже более пяти лет. Пара растит общих дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей Криштиану от суррогатных матерей.

Ранее Джорджина показала свою новую татуировку во время отдыха с Криштиану в бассейне.