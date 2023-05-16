«Первый урок тверка». Невеста Роналду показала фанатам зажигательный танец — видео 16 мая, 21:14 Джорджина Родригес мастерски станцевала тверк (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Невеста форварда Аль-Айна Криштиану Роналду Джорджина Родригес осваивает новое хобби.

Джорджина умело станцевала тверк и выложила в сторис Instagram видео с занятия, которое разлетелось соцсетями.

Оттачивать навыки невесте Роналду помогает известный хореограф Джек Гомес.

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«Первый урок тверка», — подписала видео Джорджина.

Фото: Джорджина Родригес via Instagrm

В испанских СМИ ранее появилась информация, что Криштиану и Джорджина переживают непростые времена и якобы устроили ссору при посадке в самолет, несмотря на присутствие других людей.

После слухов о расставании Роналду показал романтическое фото с Джорджиной.

Также информацию о расставании Роналду и Родригесе опровергла мама Криштиану Долореш Авейру.