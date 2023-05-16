«Первый урок тверка». Невеста Роналду показала фанатам зажигательный танец — видео
Джорджина Родригес мастерски станцевала тверк (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)
Невеста форварда Аль-Айна Криштиану Роналду Джорджина Родригес осваивает новое хобби.
Джорджина умело станцевала тверк и выложила в сторис Instagram видео с занятия, которое разлетелось соцсетями.
Оттачивать навыки невесте Роналду помогает известный хореограф Джек Гомес.
«Первый урок тверка», — подписала видео Джорджина.
В испанских СМИ ранее появилась информация, что Криштиану и Джорджина переживают непростые времена и якобы устроили ссору при посадке в самолет, несмотря на присутствие других людей.
После слухов о расставании Роналду показал романтическое фото с Джорджиной.
Также информацию о расставании Роналду и Родригесе опровергла мама Криштиану Долореш Авейру.