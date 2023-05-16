«Первый урок тверка». Невеста Роналду показала фанатам зажигательный танец — видео

16 мая, 21:14
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Джорджина Родригес мастерски станцевала тверк (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Джорджина Родригес мастерски станцевала тверк (Фото:Джорджина Родригес via Instagram)

Невеста форварда Аль-Айна Криштиану Роналду Джорджина Родригес осваивает новое хобби.

Джорджина умело станцевала тверк и выложила в сторис Instagram видео с занятия, которое разлетелось соцсетями.

Оттачивать навыки невесте Роналду помогает известный хореограф Джек Гомес.

Видео дня

«Первый урок тверка», — подписала видео Джорджина.

https://twitter.com/unlufrikikifsa/status/1658183920821624853?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1658183920821624853%7Ctwgr%5Ebfc3085dff66dd2a1e53f07760ee8990face9297%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport24.ua%2Fuk%2Ffootball%2Fnews%2F47904-garyachiy-tverk-vid-dzhordzhini-kohanu-ronaldu-vchit-tryasti-sidnitsyami-zirkoviy-horeograf
Джорджина Родригес via Instagrm
Фото: Джорджина Родригес via Instagrm

В испанских СМИ ранее появилась информация, что Криштиану и Джорджина переживают непростые времена и якобы устроили ссору при посадке в самолет, несмотря на присутствие других людей.

После слухов о расставании Роналду показал романтическое фото с Джорджиной.

Также информацию о расставании Роналду и Родригесе опровергла мама Криштиану Долореш Авейру.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Криштиану Роналду Тверк Джорджина Родригес

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