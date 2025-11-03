Умер легендарный итальянский наставник — его учениками были тренер Довбика и Милана

3 ноября, 13:00
Джованни Галеоне — выдающийся итальянский тренер (Фото: Il Difforme)

Джованни Галеоне — выдающийся итальянский тренер (Фото: Il Difforme)

В 84 лет ушел из жизни бывший итальянский полузащитник и тренер Джованни Галеоне.

По данным La Gazzetta dello Sport, он не смог преодолеть болезнь, с которой боролся длительное время.

Известно, что во время игровой карьеры больше всего матчей Галеоне провел в Пескаре. С этим клубом Джованни получил свой единственный трофей — чемпионство в Серии Б 1986/87.

Тренерской деятельностью занимался 32 года. Возглавлял ведущие в то время итальянские клубы, например, Удинезе или Наполи, но главное наследие — это его ученики, которые продолжили дело учителя, достигнув фантастического успеха.

Именно под руководством Джованни Галеоне делал свои первые шаги в большом футболе Массимилиано Аллегри, который впоследствии выиграл шесть чемпионских титулов с Миланом и Ювентусом и стал одним из самых титулованных тренеров Италии. Другой его ученик, Джан Пьеро Гасперини, создал неповторимую команду в Аталанте, выведя ее в Лигу чемпионов и выиграв Лигу Европы. Сейчас он тренирует Рому, где играет форвард Артем Довбик.

Ранее Гасперини похвалил украинца после его победного гола в чемпионате Италии.

