Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем был назван лучшим футболистом сборной Англии по итогам сезона 2024/25.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Англии в X.

Второе место в голосовании занял полузащитник Арсенала Деклан Райс, а третью строчку занял нападающий Баварии Гарри Кейн.

Победителя определяли по результатам голосования болельщиков.

Беллингем стал лишь вторым английским игроком, который получил такую награду, выступая в составе зарубежного клуба. Первым был Оуэн Гаргривз, получивший это звание в 2006 году, выступая за Баварию.

В сезоне 2024/25 хавбек провел восемь матчей за сборную Англии, забив один и сделав три ассиста.

В прошлый раз игроком года в сборной Англии стал Коул Палмер из Челси.

Ранее Уэйн Руни выбрал лучшего центрфорварда в истории Англии.