Кейн — лишь третий. В сборной Англии назвали лучшего футболиста сезона 2024/25

1 октября, 20:31
Поделиться:
Джуд Беллингем (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Джуд Беллингем (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем был назван лучшим футболистом сборной Англии по итогам сезона 2024/25.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Англии в X.

Читайте также:
«Не хуже Коноплянки и Ярмоленко». Тренер назвал новую звезду украинского футбола

Второе место в голосовании занял полузащитник Арсенала Деклан Райс, а третью строчку занял нападающий Баварии Гарри Кейн.

Реклама

Победителя определяли по результатам голосования болельщиков.

https://twitter.com/England/status/1973387497678729297

Беллингем стал лишь вторым английским игроком, который получил такую награду, выступая в составе зарубежного клуба. Первым был Оуэн Гаргривз, получивший это звание в 2006 году, выступая за Баварию.

В сезоне 2024/25 хавбек провел восемь матчей за сборную Англии, забив один и сделав три ассиста.

В прошлый раз игроком года в сборной Англии стал Коул Палмер из Челси.

Ранее Уэйн Руни выбрал лучшего центрфорварда в истории Англии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Джуд Беллингем Харри Кейн ФК Реал Мадрид Футбол Сборная Англии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies