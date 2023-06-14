Реал официально объявил о подписании восходящей звезды Европы за 103 млн евро 14 июня, 13:27 Джуд Беллингем — один из самых перспективных футболистов мира (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Мадридский Реал подтвердил трансфер 19-летнего английского полузащитника дортмундской Боруссии Джуда Беллингема.

Об этом сообщает пресс-служба Реала в Instagram.

Беллингем подписал с мадридским клубом контракт на шесть лет.

Презентация Беллингема в качестве игрока Реала состоится завтра, 15 июня.

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Как ранее сообщала дортмундская Боруссия, Реал заплатит за трансфер футболиста 103 млн евро.

Также в соглашении предусмотрены бонусы в размере до 30% от суммы трансфера за спортивные достижения Реала и игрока.

В прошлом сезоне Беллингем провел 42 матча за Боруссию Дортмунд во всех турнирах, в которых забил 14 голов и выполнил семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник Браим Диас вернулся из итальянского Милана в мадридский Реал.

