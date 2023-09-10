«Зашел за Луниным». Звезда «трех львов» по ошибке оказался в автобусе украинской сборной — видео 10 сентября, 22:41 Джуд Беллингем (Фото:Reuters/Matthew Childs)

В субботу, 9 сентября, сборная Украины сенсационно сыграла вничью против Англии (1:1).

После матча, когда команды покидали стадион и готовились отправиться в гостиницы, произошел курьезный эпизод с участием звезды «трех львов» Джуда Беллингема.

Англичанин уверенно зашел в автобус сборной Украины и уже был готов садиться на чье-то место, однако его остановил персонал.

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Джуд с улыбкой понял свою ошибку и отправился к автобусу английской сборной.

«Он за Луниным зашел», — в шутку написал один из пользователей TikTok в комментариях.

Отметим, что Беллингем летом перешел в мадридский Реал, который заплатил за него 103 млн евро.

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