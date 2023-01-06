Неожиданный лидер. Международный центр спортивных исследований назвал самого дорогого футболиста мира
Беллингема оценили более чем в 200 млн евро (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Международный центр спортивных исследований (CIES), пользуясь собственными аналитическими методами, составил рейтинг самых дорогих футболистов мира.
По версии CIES игроком в мире является полузащитник дортмундской Боруссии и сборной Англии Джуд Беллингем, который был оценен в 208,2 млн евро.
Второе место в рейтинге занял хавбек Манчестер Сити Фил Фоден (200,5 млн). Тройку рейтинга замкнул форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (191,7 млн).
Топ-10 самых дорогих футболистов по версии CIES:
1. Джуд Беллингем (Боруссия Д) — 208,2 млн евро
2. Фил Фоден (Манчестер Сити) — 200,5 млн евро
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 191,7 млн евро
4. Винисиус Жуниор (Реал) — 190,5 млн евро
5. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) — 174,9 млн евро
6. Педри (Барселона) — 170,2 млн евро
7. Гави (Барселона) — 147,6 млн евро
8. Джамал Мусиала (Бавария) — 145,1 млн евро
9. Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг) — 125,8 млн евро
10. Федерико Вальверде (Реал) — 123,5 млн евро
Ранее сообщалось, что вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик стал самым дорогим футболистом Украины по версии портала Transfermarkt.