Неожиданный лидер. Международный центр спортивных исследований назвал самого дорогого футболиста мира

6 января, 17:25
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Беллингема оценили более чем в 200 млн евро (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Беллингема оценили более чем в 200 млн евро (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Международный центр спортивных исследований (CIES), пользуясь собственными аналитическими методами, составил рейтинг самых дорогих футболистов мира.

По версии CIES игроком в мире является полузащитник дортмундской Боруссии и сборной Англии Джуд Беллингем, который был оценен в 208,2 млн евро.

Второе место в рейтинге занял хавбек Манчестер Сити Фил Фоден (200,5 млн). Тройку рейтинга замкнул форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (191,7 млн).

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Топ-10 самых дорогих футболистов по версии CIES:

1. Джуд Беллингем (Боруссия Д) — 208,2 млн евро
2. Фил Фоден (Манчестер Сити) — 200,5 млн евро
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 191,7 млн евро
4. Винисиус Жуниор (Реал) — 190,5 млн евро
5. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) — 174,9 млн евро
6. Педри (Барселона) — 170,2 млн евро
7. Гави (Барселона) — 147,6 млн евро
8. Джамал Мусиала (Бавария) — 145,1 млн евро
9. Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг) — 125,8 млн евро
10. Федерико Вальверде (Реал) — 123,5 млн евро

Ранее сообщалось, что вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик стал самым дорогим футболистом Украины по версии портала Transfermarkt.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона ПСЖ (Paris SG) Манчестер Сити ФК Реал Мадрид Бавария (Мюнхен) Боруссия Дортмунд Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд

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