Неожиданный лидер. Международный центр спортивных исследований назвал самого дорогого футболиста мира 6 января, 17:25 Беллингема оценили более чем в 200 млн евро (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Международный центр спортивных исследований (CIES), пользуясь собственными аналитическими методами, составил рейтинг самых дорогих футболистов мира.

По версии CIES игроком в мире является полузащитник дортмундской Боруссии и сборной Англии Джуд Беллингем, который был оценен в 208,2 млн евро.

Второе место в рейтинге занял хавбек Манчестер Сити Фил Фоден (200,5 млн). Тройку рейтинга замкнул форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (191,7 млн).

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Топ-10 самых дорогих футболистов по версии CIES:

1. Джуд Беллингем (Боруссия Д) — 208,2 млн евро

2. Фил Фоден (Манчестер Сити) — 200,5 млн евро

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 191,7 млн евро

4. Винисиус Жуниор (Реал) — 190,5 млн евро

5. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) — 174,9 млн евро

6. Педри (Барселона) — 170,2 млн евро

7. Гави (Барселона) — 147,6 млн евро

8. Джамал Мусиала (Бавария) — 145,1 млн евро

9. Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг) — 125,8 млн евро

10. Федерико Вальверде (Реал) — 123,5 млн евро



Ранее сообщалось, что вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик стал самым дорогим футболистом Украины по версии портала Transfermarkt.