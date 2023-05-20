«Парни, я покажу вам грудь». Чемпионка мира по боксу мощно мотивировала футболистов Лидса 20 мая, 11:08 Бриджес болеет за Лидс (Фото:Коллаж NV)

Клуб на грани вылета из Премьер-лиги, поэтому Эбани Бриджес решила поддержать команду в сложный момент.



Чемпионка мира по версии IBF Эбани Бриджес (9−1, 4 КО) пообещала, что предоставит футболистам Лидса бесплатную подписку на свой аккаунт OnlyFans, если команда сохранит прописку в Премьер-лиге.

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«Эй, парни, если вы останетесь в АПЛ, я покажу свою грудь. Я зайду в раздевалку, подниму футболку и покажу вам грудь.

Я расцелую вас. Я дам вам бесплатную подписку на мой OnlyFans.

Пожалуйста, Лидс, не разочаровывай меня", — цитирует Бриджес talkSPORT.

Бриджес - фанатка Лидса / Фото: talksport.com

За два тура до конца чемпионата Англии Лидс находится в зоне вылета, но его точно спасут две победы.

Фото: flashscore.ua

Ранее Бриджес разделась до нижнего белья во время церемонии взвешивания.

