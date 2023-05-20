«Парни, я покажу вам грудь». Чемпионка мира по боксу мощно мотивировала футболистов Лидса
Бриджес болеет за Лидс (Фото:Коллаж NV)
Клуб на грани вылета из Премьер-лиги, поэтому Эбани Бриджес решила поддержать команду в сложный момент.
Чемпионка мира по версии IBF Эбани Бриджес (9−1, 4 КО) пообещала, что предоставит футболистам Лидса бесплатную подписку на свой аккаунт OnlyFans, если команда сохранит прописку в Премьер-лиге.
«Эй, парни, если вы останетесь в АПЛ, я покажу свою грудь. Я зайду в раздевалку, подниму футболку и покажу вам грудь.
Я расцелую вас. Я дам вам бесплатную подписку на мой OnlyFans.
Пожалуйста, Лидс, не разочаровывай меня", — цитирует Бриджес talkSPORT.
За два тура до конца чемпионата Англии Лидс находится в зоне вылета, но его точно спасут две победы.
Ранее Бриджес разделась до нижнего белья во время церемонии взвешивания.