Реал объявил об уходе самого дорогостоящего игрока в истории клуба 3 июня, 22:02 Эден Азар (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Нападающий Реала Эден Азар официально покинет мадридский клуб по окончанию сезона-2022/23.

Пресс-служба «сливочных» сообщила о том, что клуб принял решение досрочно разорвать контракт с 32-летним игроком. Соглашение было достигнуто по обоюдному согласию сторон.

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«Реал Мадрид хочет выразить свою привязанность к Эдену Азару и желает ему и всей его семье удачи на новом этапе», — написано в заявлении клуба.

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Отметим, что контракт Азара с Реалом был рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что Эден перешел из Челси в Реал летом 2019 года за рекордные для мадридского гранда 115 миллионов евро.

В составе клуба бельгиец провел 76 матчей, в которых забил 7 голов и выполнил 12 голевых передач. Вместе с Реалом он выиграл восемь трофеев, включая два чемпионата Испании и Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что трехкратный победитель Лиги чемпионов уходит из Реала.

Напомним, что Бензема получил космическое предложение из Саудовской Аравии.