«Думал уйти из футбола»: звезда Реала сделал откровенное признание о своей карьере

10 октября, 13:28
Эдер Милитао думал завершить карьеру (Фото: REUTERS/Juan Medina)

Эдер Милитао думал завершить карьеру (Фото: REUTERS/Juan Medina)

Футболист сборной Бразилии и мадридского Реала Эдер Милитао рассказал, как ему пришлось дважды проходить восстановление после разрыва крестовидных связок.

27-летний защитник признался, что думал о завершении карьеры, но поддержка близких помогла ему вернуться в футбол.

«После второй травмы я думал уйти из футбола. Нелегко это пережить. Благодаря моей семье и моей вере сегодня я здесь, сильный и готовый выложиться на все сто.

Это были два тяжелых года, две очень сложные травмы. Ко второй травме подходишь иначе, потому что знаешь, как это происходит. Это нелегко. Нужно очень сильно привязаться к семье, Богу… Вдруг ты оказываешься дома, зависим от помощи, полагаешься на тех, кто поддерживает", — приводит слова игрока Marca.

В текущем сезоне Милитао провел восемь матчей за Реал во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Реал готовит громкий трансфер звездного футболиста, который забивал Украине.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид

