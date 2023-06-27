Игроки Фенербахче отказались ехать на футбольный турнир в Россию — звездный новичок устроил бунт 27 июня, 13:47 Эдин Джеко — игрок Фенербахче (Фото:ФК Фенербахче)

Группа футболистов турецкого коллектива во главе с новичком команды Эдином Джеко отказалась играть против клубов из страны-агрессора.

Легионеры Фенербахче не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер, который организует Зенит, сообщает Fotospor.

По информации источника, самым большим протестующим является новичок Эдин Джеко, который недавно присоединился к команде из миланского Интера.

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Турнир должен пройти с 1 по 15 июля и должен был стать подготовкой клуба к новому сезону.

Напомним, что Джеко также был против матча сборной Боснии и Герцоговины против России, который в итоге отменили.

Ранее Джеко вместе с Интером проиграл в финале Лиги чемпионов Манчестер Сити (1:0).