Игроки Фенербахче отказались ехать на футбольный турнир в Россию — звездный новичок устроил бунт

27 июня, 13:47
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Эдин Джеко — игрок Фенербахче (Фото:ФК Фенербахче)

Эдин Джеко — игрок Фенербахче (Фото:ФК Фенербахче)

Группа футболистов турецкого коллектива во главе с новичком команды Эдином Джеко отказалась играть против клубов из страны-агрессора.

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Легионеры Фенербахче не хотят ехать в Россию на Кубок PARI Премьер, который организует Зенит, сообщает Fotospor.

По информации источника, самым большим протестующим является новичок Эдин Джеко, который недавно присоединился к команде из миланского Интера.

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Турнир должен пройти с 1 по 15 июля и должен был стать подготовкой клуба к новому сезону.

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Напомним, что Джеко также был против матча сборной Боснии и Герцоговины против России, который в итоге отменили.

Ранее Джеко вместе с Интером проиграл в финале Лиги чемпионов Манчестер Сити (1:0).

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Фенербахче

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