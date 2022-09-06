Удар по единому телепулу. Рада приняла поправки к закону «О физической культуре и спорте»

6 сентября, 21:34
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За поправки проголосовали 317 депутатов (Фото:Киевская городская прокуратура via Facebook)

За поправки проголосовали 317 депутатов (Фото:Киевская городская прокуратура via Facebook)

Верховная Рада приняла поправки к закону Украины «О физической культуре и спорте» о разграничении спортивных мероприятий и соревнований после обращения президентов Динамо, Днепра-1, Металлиста, Зари и Руха, выступающих против единого телепула в УПЛ.

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.

За поправки в закон проголосовали 317 депутатов, 34 депутата не участвовали в голосовании. Голосов «против» и «воздержался» не было.

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Целью законопроекта является разграничение понятий спортивное мероприятие и спортивное соревнование, что позволит более прозрачно определять статус их организаторов.

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Вышеупомянутые клубы предлагали, что спортивный клуб, который в рамках спортивных соревнований проводит спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение его подготовки и проведения, считается организатором спортивного мероприятия.

Соответственно, такой клуб может на добровольных началах передавать организаторам соревнований, в частности, право на освещение спортивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева запретил украинской Премьер-лиге (УПЛ) и Украинской ассоциации футбола (УАФ) бросать страйки на YouTube-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов за использование ТВ-прав официального транслятора матчей УПЛ Setanta Sports.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Верховная Рада Заря (Луганск) Металлист (Харьков) ФК Динамо (Киев) СК Днепр-1 ФК Рух Setanta

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