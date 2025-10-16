«Больше не повторится». Футболист сборной Украины извинился за лайки под российским контентом

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля оказался в центре скандала из-за своих предпочтений под видео с российским контекстом .

После критики футболист решил публично извиниться в Instagram.

«Вы правы. Я не вкладывал в свои ругательства никаких намерений. Не поддерживал ни в коем случае Россию и ее деятелей и последователей.

Я патриот своей страны. Выводы сделал. Искренне извиняюсь. Больше не повторится", — написал Конопля.

Фото: Ефим Конопля/Instagram

Ранее пользователи заметили, что футболист поставил лайки под несколькими видео с российским контекстом, в частности — с фразой «Россия — не для слабых и медленных», выступлением Жириновского и нарезкой игры российского футболиста Романа Павлюченко.

В ответ на критику Конопля заявил, что считает себя патриотом и призвал не верить дезинформации в соцсетях.

Шахтер начал внутреннее расследование в отношении Конопли из-за лайков под видео с российским контентом.