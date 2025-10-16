Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля отреагировал на критику из-за лайков под видео, связанными с российской тематикой.

Футболист заявил в Instagram, что считает себя патриотом и призвал не верить дезинформации в соцсетях.

«Как человек, который представляет нашу страну и делает все для того, чтобы поддержать ее в войне с Россией — мне странно слышать подобного рода обвинения в свою сторону. Я считаю себя патриотом нашей страны и настоящих украинцев, которые поймут, где правда, а где ложь.

Прошу проверять информацию, которую вам предоставляют в соцсетях. Спасибо за внимание. Надеюсь на поддержку и понимание", — написал Конопля.

Ранее пользователи заметили, что футболист поставил лайки под несколькими видео с российским контекстом, в частности — с фразой «Россия — не для слабых и медленных», выступлением Жириновского и нарезкой игры российского футболиста Романа Павлюченко.

Фото: Instagram

Фото: Ефим Конопля/Instagram

Ранее сообщалось, что румынский нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце, который попал в скандал из-за того, что репостил российскую пропаганду, пожертвовал ВСУ 700 тысяч гривен.