После громкого скандала. Футболист сборной Украины присоединился к приобретению пикапа для военных на фронте

Донецкий Шахтер сообщил о ходе внутреннего расследования из-за лайков своего игрока Ефима Конопли под видео с российским контекстом.

Пресс-служба клуб пишет, что футболист признал ошибку и попросил прощения. А еще Конопля присоединился к приобретению пикапа для фанатов Горняков, которые воюют на фронте.

«Клуб провел внутреннее расследование и детально рассмотрел все обстоятельства ситуации, связанной с активностью Ефима Конопли в социальных сетях.

Игрок признал ошибочность своих действий, полностью осознал их недопустимость и искренне извинился перед болельщиками, командой и клубом.

Ефим Конопля также присоединился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения Шахтера, которые сейчас защищают Украину на фронте.

ФК Шахтер считает ситуацию разрешенной и продолжает сотрудничество с игроком в духе ответственности, уважения и поддержки украинских защитников", — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что футболист сборной Украины ставил лайки под видео момента закрытия дверей в вагоне с подписью: «Россия — не для слабых и медленных», под видео с нарезкой действий россиянина Романа Павлюченко в составе Тоттенхэма, а также под видео с Владимиром Жириновским и его размышлениями «как убрать падкаблучников».

Позже Конопля убрал эти лайки и в ответ на критику заявил, что считает себя патриотом и призвал не верить дезинформации в соцсетях. Впоследствии все же футболист публично попросил прощения.

Ранее сообщалось, что румынский нападающий киевского Динамо Владислав Бленуце, который попал в скандал из-за того, что репостил российскую пропаганду, пожертвовал ВСУ 700 тысяч гривен.