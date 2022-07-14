Клуб английской Премьер-лиги за 1,5 млн евро купил украинского футбольного таланта

14 июля, 23:13
Ярмолюк подписал контракт на три года (Фото:ФК Брентфорд via Facebook)

Ярмолюк подписал контракт на три года (Фото:ФК Брентфорд via Facebook)

Представитель английской Премьер-лиги Брентфорд объявил о подписании талантливого украинского футболиста Егора Ярмолюка.

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, 18-летний полузащитник Днепра-1 подписал контракт на три года.

https://twitter.com/BrentfordFC/status/1547611888686575616

Сумма трансфера, которую должна заработать на продаже игрока украинская сторона, не разглашается.

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По информации журналиста Игоря Цыганыка, Днепр-1 получит за переход Ярмолюка сумму около 1,5 млн евро.

Отмечается, что новичок уже прошел медосмотр и сперва присоединится ко второй команде Брентфорда, чтобы бороться за место в главном коллективе клуба.

Ранее нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко, несмотря на слухи о возвращении в киевское Динамо, подписал контракт с эмиратским Аль-Айном, который возглавляет украинским тренер Сергей Ребров.

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Теги:   Футбол Трансферы СК Днепр-1

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