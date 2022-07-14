Клуб английской Премьер-лиги за 1,5 млн евро купил украинского футбольного таланта
Ярмолюк подписал контракт на три года (Фото:ФК Брентфорд via Facebook)
Представитель английской Премьер-лиги Брентфорд объявил о подписании талантливого украинского футболиста Егора Ярмолюка.
Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, 18-летний полузащитник Днепра-1 подписал контракт на три года.
Сумма трансфера, которую должна заработать на продаже игрока украинская сторона, не разглашается.
По информации журналиста Игоря Цыганыка, Днепр-1 получит за переход Ярмолюка сумму около 1,5 млн евро.
Отмечается, что новичок уже прошел медосмотр и сперва присоединится ко второй команде Брентфорда, чтобы бороться за место в главном коллективе клуба.
Ранее нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко, несмотря на слухи о возвращении в киевское Динамо, подписал контракт с эмиратским Аль-Айном, который возглавляет украинским тренер Сергей Ребров.
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