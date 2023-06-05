Пошел на повышение: украинский футболист переведен в первую команду АПЛ 5 июня, 18:24 Егор Ярмолюк (Фото:ФК Брентфорд)

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк будет выступать за основую команду английского клуба.

Пресс-служба «пчел» сообщила, что украинский игрок Егор Ярмолюк в следующем сезоне будет выступать за первый состав.

Вместе с ним к основной команде присоединится английский полузащитник Райан Тревитт.

Видео дня

В прошлом сезоне Ярмолюк провел 16 игр за Брентфорд Б, в которых забил 3 гола и сделал две голевые передачи. Вместе с командой он выиграл Кубок Премьер-лиги — турнир среди команд U-21.

Ранее сообщалось, что клуб Забарного выплатит киевскому Динамо круглую сумму из-за интересного пункта в контракте игрока.