Пошел на повышение: украинский футболист переведен в первую команду АПЛ

5 июня, 18:24
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Егор Ярмолюк (Фото:ФК Брентфорд)

Егор Ярмолюк (Фото:ФК Брентфорд)

Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк будет выступать за основую команду английского клуба.

Пресс-служба «пчел» сообщила, что украинский игрок Егор Ярмолюк в следующем сезоне будет выступать за первый состав.

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Вместе с ним к основной команде присоединится английский полузащитник Райан Тревитт.

Видео дня

https://twitter.com/BrentfordFC/status/1665713016866996224

В прошлом сезоне Ярмолюк провел 16 игр за Брентфорд Б, в которых забил 3 гола и сделал две голевые передачи. Вместе с командой он выиграл Кубок Премьер-лиги — турнир среди команд U-21.

Ранее сообщалось, что клуб Забарного выплатит киевскому Динамо круглую сумму из-за интересного пункта в контракте игрока.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Егор Ярмолюк

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