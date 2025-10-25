Футболист сборной Украины получил травму и не доиграл матч с Ливерпулем в чемпионате Англии

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк травмировался в поединке девятого тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля.

В середине первого тайма Ярмолюк упал на газон после борьбы с хавбеком Ливерпуля Домиником Собослаи.

Украинцу оказали помощь медики, он продолжил игру, но через несколько минут попросил замену и самостоятельно покинул поле.

На 29-й минуте Ярмолюка заменил Витали Янельт. Пока неизвестно, что именно беспокоит футболиста сборной Украины.

21-летний Ярмолюк начинал в старте все девять поединков Брентфорда в нынешнем сезоне АПЛ. В активе полузащитника одна результативная передача.

5 октября Егор из-за травмы не сумел доиграть матч с Манчестер Сити (0:1) в седьмом туре чемпионата Англии и позже пропустил игру сборной Украины с Исландией (5:3) в отборе ЧМ-2026, но восстановился к следующей встрече с Азербайджаном (2:1).

Напомним, Ярмолюк выступает за Брентфорд с 2022 года.

