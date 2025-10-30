Футболист сборной Украины претендует на звание игрока месяца в английском клубе

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вошел в список претендентов на звание лучшего игрока клуба в октябре.

Об этом сообщает пресс-служба Брентфорда.

Кроме Ярмолюка, на награду претендуют защитник Майкл Кайоде, полузащитник Джордан Хендерсон и нападающий Игорь Тиаго.

Ярмолюк выступает за Брентфорд с 2022 года, когда перебрался из Днепра-1. Первый сезон он провел во второй команде, а уже с лета 2023-го закрепился в основном составе.

В сезоне-2025/26 украинский хавбек провел 11 матчей во всех турнирах и отметился ассистом в игре против Манчестер Юнайтед.

Проголосовать за лучшего игрока можно здесь:

Ранее сообщалось, что Ярмолюк попал в сферу интересов лондонского Челси.