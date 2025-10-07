Челси заинтересовался футболистом сборной Украины, который играет в английской Премьер-лиге — СМИ

7 октября, 09:09
Егор Ярмолюк — футболист сборной Украины (Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor)

Украинский центральный полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк попал в сферу интересов лондонского Челси.

Об этом пишет teamTALK.

Сообщается, что Аристократы готовы присоединиться к борьбе за 21-летнего игрока с Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед.

В то же время Брентфорд не хочет продавать Ярмолюка в ближайшее зимнее трансферное окно и планирует оставить его до следующего лета. Тогда команда будет готова отпустить футболиста за 34 миллионов евро.

Отметим, что летом 2022 года Егор перешел в английский клуб из Днепра-1 за 1,5 млн долларов.

В июне 2023-го Брентфорд продлил контракт с Ярмолюком до лета 2028 года, а 29 мая 2025-го — еще раз, уже до 2031 года с опцией продления на один год

В этом сезоне футболист сборной Украины провел девять матчей, отдал один ассист

Кстати, в состав Челси входит украинский легионер Михаил Мудрик, который ныне не играет из-за отстранения от футбола вследствие допингового скандала.

