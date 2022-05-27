«Кто, если не я?». Экс-футболист Шахтера объяснил, почему пошел воевать за Украину на передовую — фото 27 мая, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Александр Сытник воюет возле Славянска (Фото:ФК Олимпик)

Бывший футболист Шахтера, донецкого Металлурга, Олимпика и других клубов Александр Сытник рассказал, почему взял в руки оружие и пошел воевать против российских оккупантов на первую линию фронта.

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Сытник, защищающий Украину возле Славянска, рассказал, что к войне привыкнуть невозможно, однако сейчас он уже чувствует себя увереннее, сообщает Футбол 24.

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" В первые дни я не понимал, что происходит. Бегаешь из окопа в окоп, прячешься… Сейчас уже привык.



Вернее, привыкнуть к этому нереально, однако понимаю, что над головой летает и в любой момент может прилететь. Боязни нет, есть переживания.



А кто если не я? Один уедет, другой… Кто будет тогда защищать землю? Каждый действует так, как считает нужным. Уверен, что это верное решение, поэтому я здесь. Здесь я вырос как футболист, здесь создал семью, здесь появились мои дети. Я родился в Новомосковске на Днепропетровщине, но Донетчина тоже родная для меня земля.

Сытник добавил, что рядом с ним против российских захватчиков воюют ребята из всех уголков Украины, в том числе — и с временно оккупированных территорий.

«На нас напали. Россияне хотят забрать наше имущество. Уничтожают дома, убивают детей, бабушек, дедушек. Все понимают, что происходит. Ребята здесь друг за друга — атмосфера похожа на ту, которая царила в футбольных командах», — рассказал Сытник.



Фото: sport.ua

Ранее сообщалось, что экс-футболист Динамо Александр Алиев записался в терроборону Киева, а позже спортсмен сообщил, что вступил в ряды ВСУ.

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