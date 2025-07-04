Бывшего одноклубника Зинченко в Арсенале обвинили в изнасилованиях

Бывшему полузащитнику лондонского Арсенала Томасу Парти предъявлены обвинения в пяти случаях изнасилования и одном случае сексуального насилия.

Как сообщает Sky News со ссылкой на полицию Лондона, два эпизода изнасилования касаются одной женщины, еще три — второй, а сексуальное насилие — третьей. Все инциденты якобы произошли в период между 2021 и 2022 годами.

Расследование началось в феврале 2022 года после первого заявления в полицию. Парти должен появиться в Вестминстерском магистратском суде 5 августа.

У Парти закончился контракт с Арсеналом летом этого года, ганский футболист стал свободным агентом.

32-летний хавбек отыграл за Арсенал пять сезонов, перед этим он выступал за испанские Атлетико, Мальорку и Альмерию.

В СМИ сообщалось об интересе к Парти со стороны Ювентуса, Барселоны и Фенербахче.

