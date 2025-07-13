Блаттер заявил, что руководство ФИФА «отдало» футбол Саудовской Аравии

89-летний функционер раскритиковал нынешнее руководство ФИФА за решение тесно сотрудничать с Саудовской Аравией, которая примет чемпионат мира 2034 года.

«Мы отдали футбол Саудовской Аравии. Мы сами его предложили — и они его забрали. Удивительно, но в ФИФА никто не противостоит этому», — цитирует Блаттера n-tv.de.

Экс-президенту ФИФА также не нравится клубный чемпионат мира-2025. Этот турнир активно продвигает его преемник Джанни Инфантино.

«Футбола стало слишком много. Одни и те же игроки и клубы снова и снова вынуждены играть, не имея достаточного отдыха», — сказал швейцарец.

Напомним, в 2015 году Блаттер был отстранен от футбола после коррупционного скандала и подал в отставку с поста президента ФИФА.

В 2010 году, во время правления Блаттера, хозяевами чемпионатов мира были выбраны Россия (2018) и Катар (2022). Оба решения вызвали волну критики и обвинений в коррупции и политическом давлении.

