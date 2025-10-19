«Проблемы с поведением». Экс-скаут Тоттенхэма назвал возможную причину, почему многомиллионный новичок клуба не попал в заявку на ЛЧ

Бывший скаут Тоттенхэма Брайан Кинг поделился мыслями о решении лондонского клуба не включить в заявку на Лигу чемпионов форварда Матиса Теля, которого «шпоры» приобрели у Баварии за 35 миллионов евро.

Кинг предположил, что решение главного тренера Томаса Франка в отношении Теля могло быть связано не с игровыми качествами нападающего, а с дисциплинарными моментами, сообщает Tottenham News.

«Единственное, что я могу предположить — это проблемы с настроением или поведением. Что-то не понравилось Франку во время предсезонки: возможно, его тренировочная этика или отношение вне поля. Если заплатить 35 миллионов евро за футболиста и не включить его в заявку на Лигу чемпионов — причина должна быть действительно серьезной», — отметил Кинг.

После этого инцидента Тель смог частично восстановить доверие тренера. В матче против Лидса он забил свой первый гол в сезоне, который, по словам эксперта, может стать для него новым стартом.

«Ему надо доказать Франку, что он достоин места в старте. Да, мяч против Лидса немного срикошетил, но важно, чтобы он начал проводить полные матчи и закрепил уверенность», — сказал экс-скаут «шпор».

Ранее сообщалось, что звезда Тоттенхэма Сон Хын Мин после 10 лет в английском клубе перешел в Лос-Анджелес за рекордную сумму для МЛС.