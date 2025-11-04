Известный тренер возглавил новый клуб после пятилетней паузы

Роберто Донадони стал главным тренером Специи, которая выступает в Серии В, втором по силе дивизионе Италии.

Об этом сообщает официальный сайт Специи.

Контракт 62-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2026 года.

Для Донадони это возвращение к тренерской работе после пятилетнего перерыва. Его последним клубом был китайский Шэньчжэнь, который он покинул в 2020 году.

Донадони наиболее известен своей работой со сборной Италии в 2006—2008 годах. Также он возглавлял такие клубы как Лекко Ливорно, Дженоа, Наполи, Кальяри, Парма и Болонья.

Как игрок Донадони получил славу в составе Милана, выиграв шесть чемпионских титулов и три Кубка европейских чемпионов.

После 11 туров Специя занимает 19 место в Серии В.

