Известный тренер возглавил новый клуб после пятилетней паузы
Роберто Донадони (Фото: ФК Специя)
Роберто Донадони стал главным тренером Специи, которая выступает в Серии В, втором по силе дивизионе Италии.
Об этом сообщает официальный сайт Специи.
Контракт 62-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2026 года.
Для Донадони это возвращение к тренерской работе после пятилетнего перерыва. Его последним клубом был китайский Шэньчжэнь, который он покинул в 2020 году.
Донадони наиболее известен своей работой со сборной Италии в 2006—2008 годах. Также он возглавлял такие клубы как Лекко Ливорно, Дженоа, Наполи, Кальяри, Парма и Болонья.
Как игрок Донадони получил славу в составе Милана, выиграв шесть чемпионских титулов и три Кубка европейских чемпионов.
После 11 туров Специя занимает 19 место в Серии В.
