Помог выйти в четвертьфинал. Экс-звезда Шахтера совершил первое результативное действие за английский клуб и забил в серии пенальти — видео
Кевин приложился к победе Фулхэма (Фото: ФК Фулхэм)
Бывший игрок донецкого Шахтера Кевин впервые отметился результативным действием в составе Фулхэма.
В поединке 1/8 финала Кубка Футбольной лиги против Викома бразилец отдал голевую передачу на Джошуа Кинга.
На 48-й минуте после углового от Кевина Кинг ударом пяткой переправил мяч в ворота соперника и сравнял счет.
Основное время завершилось вничью 1:1, а серии пенальти Фулхэм оказался сильнее — 5:4. Сам Кевин уверенно реализовал свой удар с 11 метров.
Кевин перешел в Фулхэм из донецкого Шахтера 1 сентября за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами.
Ранее сообщалось, что украинский нападающий Богдан Попов забил гол в Италии через четыре минуты после выхода на замену.