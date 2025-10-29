Помог выйти в четвертьфинал. Экс-звезда Шахтера совершил первое результативное действие за английский клуб и забил в серии пенальти — видео

29 октября, 13:18
Кевин приложился к победе Фулхэма (Фото: ФК Фулхэм)

Бывший игрок донецкого Шахтера Кевин впервые отметился результативным действием в составе Фулхэма.

https://www.youtube.com/embed/jo_rLm9gcKg?si=2-P2EL1v0sOimfTJ&start=235

В поединке 1/8 финала Кубка Футбольной лиги против Викома бразилец отдал голевую передачу на Джошуа Кинга.

На 48-й минуте после углового от Кевина Кинг ударом пяткой переправил мяч в ворота соперника и сравнял счет.

Основное время завершилось вничью 1:1, а серии пенальти Фулхэм оказался сильнее — 5:4. Сам Кевин уверенно реализовал свой удар с 11 метров.

Кевин перешел в Фулхэм из донецкого Шахтера 1 сентября за 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Богдан Попов забил гол в Италии через четыре минуты после выхода на замену.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Шахтер Кубок английской лиги

