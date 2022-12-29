Режим Лукашенко приговорил экс-тренера украинского футбольного клуба к двум годам «домашней химии» 29 декабря, 12:08 Хомутовский был задержан по возвращении в Беларусь (Фото:ФК Львов)

Бывший тренер вратарей футбольного клуба Львов и экс-голкипер сборной Беларуси Василий Хомутовский приговорен на родине к двум годам «домашней химии» — без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Об этом сообщает белорусское издание Трибуна.

Хомутовскому предъявлены обвинения за «активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

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В частности, его обвиняют в участии в массовых беспорядках после объявления о победе белорусского диктатора Александра Лукашенко на президентских выборах в 2020 году.

Он осуждал результаты выборов и методы, посредством которых режим Лукашенко расправлялась с митингующими.



Хомутовский был задержан 30 сентября после того, как он вернулся на лечение в Беларусь.



Сначала он получил 13 суток административного ареста за рассылку материалов из признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала, после чего был задержан по уголовному обвинению.

Хомутовский работал тренером вратарей во Львове с января 2022 года, после чего перебрался в румынский Стяуа.

Ранее сообщалось, что Минский городской суд заочно приговорил пловчиху Александру Герасименю и спортивного функционера Александра Опейкина к 12 годам заключения.