«Большой талант». Шахтер подписал контракт с игроком сборной Эквадора 24 апреля, 20:40 Денил Кастилло (Фото:ФК Шахтер)

Полузащитник молодежной сборной Эквадора Денил Кастилло заключил с донецким клубом соглашение на 5 лет.



19-летний центральный полузащитник переходит в Шахтер из эквадорского ЛДУ Кито. Контракт с игроком будет действовать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2028 года.

Денил Кастилло — воспитанник эквадорского ЛДУ Кито. С 16 лет выступал за молодежную и резервную команды этого клуба. В сезоне-2022 отыграл 15 матчей за ЛДУ Кито (U20) в чемпионате и Кубке Либертадорес (U20).

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Выступает за молодежную сборную Эквадора (U20), в составе которой дебютировал 8 июня 2022 года и на сегодняшний день провел 17 матчей. Являлся основным игроком на чемпионате Южной Америки (U20), проходившем в 2023 году.

Трансферная стоимость футболиста 500 тысяч евро.

Фото: transfermarkt

«Мы наблюдали за этим футболистом длительное время. Мы увидели безумный потенциал у Кастилло, это футболист, который может быть очень полезен Шахтеру и это игрок, отличающийся от исполнителей, имеющихся у нас сегодня. Он имеет рост 189 см, отличную технику, хорошо работает на поле. Я очень рад, что мы подписали столь большой талант. Считаю, он будет очень полезен Шахтеру в будущем», — прокомментировал трансфер директор клуба Дарио Срна.

Напомним, что в чемпионате Украины Шахтер идет на первом месте.