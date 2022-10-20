Реал с Луниным в основе укрепил лидерство в чемпионате Испании, Сосьедад догнал Барселону — видео
Реал разгромил на выезде Эльче (Фото:REUTERS/Pablo Morano)
В испанской Ла Лиге продолжается 10-й тур.
Лидер первенства Реал с украинским вратарем Андреем Луниным в основном составе разгромил на выезде последнюю команду чемпионата Эльче со счетом 3:0 благодаря голам Вальверде, Бензема и Асенсио.
Этот успех позволил королевскому клубу на шесть очков оторваться от второй в таблице Барселоны, которая сыграла на один матч меньше.
При этом каталонскую команду догнал Реал Сосьедад, который переиграл на своем поле Мальорку после гола Мерино и поднялся на третью позицию.
Результаты матчей 10 тура Ла Лиги:
Эльче — Реал 0:3
Голы: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсио, 89
Реал Сосьедад — Мальорка 1:0
Гол: Мерино, 4
Вальядолид — Сельта 4:1
Голы: Меса, 32, Фернандес, 62, Леон, 74, 80 — Арнаис, 43
Кадис — Бетис 0:0
Турнирная таблица:
Накануне Атлетико не смог обыграть Райо Вальекано в матче 10-го тура чемпионата Испании и сравняться в турнирной таблице с Барселоной.