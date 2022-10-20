Реал с Луниным в основе укрепил лидерство в чемпионате Испании, Сосьедад догнал Барселону — видео

20 октября, 07:12
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Реал разгромил на выезде Эльче (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

Реал разгромил на выезде Эльче (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

В испанской Ла Лиге продолжается 10-й тур.

Лидер первенства Реал с украинским вратарем Андреем Луниным в основном составе разгромил на выезде последнюю команду чемпионата Эльче со счетом 3:0 благодаря голам Вальверде, Бензема и Асенсио.

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Этот успех позволил королевскому клубу на шесть очков оторваться от второй в таблице Барселоны, которая сыграла на один матч меньше.

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При этом каталонскую команду догнал Реал Сосьедад, который переиграл на своем поле Мальорку после гола Мерино и поднялся на третью позицию.

Результаты матчей 10 тура Ла Лиги:

Эльче — Реал 0:3

Голы: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсио, 89

Реал Сосьедад — Мальорка 1:0

Гол: Мерино, 4

Вальядолид — Сельта 4:1

Голы: Меса, 32, Фернандес, 62, Леон, 74, 80 — Арнаис, 43

Кадис — Бетис 0:0

Турнирная таблица:

Flashscore
Фото: Flashscore

Накануне Атлетико не смог обыграть Райо Вальекано в матче 10-го тура чемпионата Испании и сравняться в турнирной таблице с Барселоной.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Примера

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