«Бог велик». Вице-чемпион мира по футболу разбил Lamborghini за 300 тысяч евро — фото

5 октября, 22:09
Поделиться:
Элиа попал в ДТП (Фото: Regio15, inzet: Soccrates Images)

Элиа попал в ДТП (Фото: Regio15, inzet: Soccrates Images)

Элджеро Элиа на своем спорткаре попал в аварию на трассе в Нидерландах.

Как сообщает издание Omreop West, на автостраде столкнулись три автомобился. Одним из участников аварии стал известный в прошлом футболист Элджеро Элиа.

Элиа разбил свой Lamborghini Urus стоимостью 300 тысяч евро. По словам футболиста, он ехал по шоссе, когда впереди резко остановилось авто. Элджеро пытался затормозить, но спорткар занесло и он таранил другие машины.

Реклама

Читайте также:
Отказался ехать в Москву. Футболист Шахтера не будет играть за свою национальную сборную в матче против России

К счастью, в ДТП получили повреждения лишь автомобили. «Все здоровые и хорошо вышли из недавней ситуации. Бог велик», — написал в соцсетях футболист.

Элджеро Элиа — 38 лет. Он уже завершил карьеру. А ранее играл за такие клубы, как Ювентус, Вердер, Саутгемптон, Фейеноорд. С Ювентусом стал чемпионом Италии, с Фейеноордом выиграл чемпионат Нидерландов.

А со сборной Нидерландов завоевал серебряные медали чемпионата мира по футболу 2010 года.

Ранее форвард Ливерпуля и сборной Португалии Жота погиб в автокатастрофе.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ДТП Авария

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies