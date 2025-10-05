Элджеро Элиа на своем спорткаре попал в аварию на трассе в Нидерландах.

Как сообщает издание Omreop West, на автостраде столкнулись три автомобился. Одним из участников аварии стал известный в прошлом футболист Элджеро Элиа.

Элиа разбил свой Lamborghini Urus стоимостью 300 тысяч евро. По словам футболиста, он ехал по шоссе, когда впереди резко остановилось авто. Элджеро пытался затормозить, но спорткар занесло и он таранил другие машины.

К счастью, в ДТП получили повреждения лишь автомобили. «Все здоровые и хорошо вышли из недавней ситуации. Бог велик», — написал в соцсетях футболист.

Элджеро Элиа — 38 лет. Он уже завершил карьеру. А ранее играл за такие клубы, как Ювентус, Вердер, Саутгемптон, Фейеноорд. С Ювентусом стал чемпионом Италии, с Фейеноордом выиграл чемпионат Нидерландов.

А со сборной Нидерландов завоевал серебряные медали чемпионата мира по футболу 2010 года.

Ранее форвард Ливерпуля и сборной Португалии Жота погиб в автокатастрофе.