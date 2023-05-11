«Война продолжается». Свитолина напомнила миру о событиях в Украине. 11 мая, 17:57 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Daniel Becerril)

Бывшая третья ракетка мира призвала помогать людям в Украине, затронутым войной.

«Все возможными способами я хочу убедиться, что Украина все еще в новостях.

Выступать на турнирах, пытаться организовывать события, общаться с людьми вокруг – это действительно важно.

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Война продолжается, поэтому нам нужно продолжать помогать людям", - сказала Элина.

Следует отметить, что недавно Свитолина одержала первую победу по возвращении в теннис.

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Ранее Свитолина отказалась пожать руку белорусской теннисистке.