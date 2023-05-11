«Война продолжается». Свитолина напомнила миру о событиях в Украине.
Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Daniel Becerril)
Украинская теннисистка Элина Свитолина, проигравшая в первом раунде теннисного турнира WTA 1000 в Риме, дала комментарий о войне в Украине, передает WTA.
Бывшая третья ракетка мира призвала помогать людям в Украине, затронутым войной.
«Все возможными способами я хочу убедиться, что Украина все еще в новостях.
Выступать на турнирах, пытаться организовывать события, общаться с людьми вокруг – это действительно важно.
Война продолжается, поэтому нам нужно продолжать помогать людям", - сказала Элина.
Следует отметить, что недавно Свитолина одержала первую победу по возвращении в теннис.
Ранее Свитолина отказалась пожать руку белорусской теннисистке.