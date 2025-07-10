«За словами должны быть действия»: олимпийский чемпион раскритиковал Макрона после его заявления о поддержке Украины

10 июля, 13:20
Доминик Гашек с начала полномасштабной войны помогает Украине (Фото: ФХУ)

Бывший хоккеист Доминик Гашек высказался о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил перед британским парламентом, что европейские союзники «никогда не оставят Украину».

На своей странице в Твиттере чешский олимпийский чемпион-1998 с критикой обратился к французскому политику.

«Макрон говорит, что европейцы никогда не оставят Украину. Хорошие и одновременно очень важные слова. Но за словами должны быть действия! Как долго мы будем позволять публично появляться на нашей территории гражданам РФ, особенно спортсменам, которые официально не осудили российскую войну?

Мы даем России площадку для рекламы ее империалистической войны, ее преступлений, которые стоят Европе несколько сотен миллиардов евро в год. Более того — из-за этого Украина теряет большое количество человеческих жизней. Когда мы это остановим?", — написал Гашек в Твиттере.

«Не пренебрегайте тревогами»: машина олимпийского чемпиона получила повреждения во время атаки РФ — видео

Напомним, что Франция позволила «нейтральным» российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже, а также теннисисты из РФ и Беларуси играют на турнирах Грендслема, в том числе и на французском Роллан Гаррос.

Ранее Гашек раскритиковал главные теннисные организации и Францию за то, что становятся соучастниками легализации российской агрессии и преступлений против Украины.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Война России против Украины Доминик Гашек Эммануэль Макрон Поддержка Украины

