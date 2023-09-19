«Это плохой знак для Михаила». Экс-игрок Челси заступился за Мудрика после слов Почеттино 19 сентября, 10:27 Мудрик и Почеттино (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Бывший игрок Челси Эммануэль Пети прокомментировал заявление главного тренера «синих» Маурисио Почеттино относительно игры Михаила Мудрика.

Аргентинский специалист после «нулей» на табло в матче против Борнмута заявил, что украинскому вингеру нужно еще много учиться, чтобы засиять в АПЛ. Эти слова не понравились Эммануэлю Пети, который вступился за Мудрика.

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«Мудрик — не единственный, кто имеет проблемы в этой команде. Поэтому публичное указывание на него совсем не поможет Михаилу, поскольку он и так не имеет уверенности. Будет думать: «Почему мой тренер говорит, что я не понимаю, как должен играть в АПЛ?»

Это плохой знак для Мудрика. Почти уверен, в следующем матче против Астон Виллы он будет на скамейке запасных. В следующий раз Почеттино скажет что-то вроде того, что он также должен посмотреть на других игроков, но в ничьей против Борнмута нет вины Мудрика.

Челси мог хоть неделю играть против Борнмута — все равно не забил бы. Между игроками нет связи, потому что они не говорят на одном языке. Мне было скучно смотреть эту игру", — сказал Пети, передает Football365.

Отметим, что после пяти туров Челси с пятью очками занимает 14 место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Мудрик может продолжить карьеру в одном из немецких клубов.