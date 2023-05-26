«Худший трансфер в истории». Мудрика высмеяли за эпичный промах в матче с Манчестер Юнайтед — видео

26 мая, 10:56
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Мудрик мог забивать в дебюте игры (Фото:REUTERS/Молли Дарлингтон)

Мудрик мог забивать в дебюте игры (Фото:REUTERS/Молли Дарлингтон)

Украинский вингер лондонского Челси упустил прекрасную возможность забить гол в перенесенном матче 32-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед (1:4).

Мудрик вышел на игру в стартовом составе, а уже на 4-й минуте мог выводить Челси вперед.

Украинец оказался сам перед воротами после паса Льюиса Холла, однако умудрился не попасть по мячу, что вызвало смех и возмущение у фанатов.

Видео дня

https://twitter.com/Davidmila7/status/1661816190157684737

«Трансфер Мудрика выглядит как худшая сделка в истории», «Мудрик — ужасный спортсмен, ему нужны серьезные тренировки», «Мудрика можно считать худшим трансфером в истории, учитывая его ценник» — высмеяли в соцсетях болельщики игру Мудрика.

Мудрик стал игроком Челси в январе этого года, перейдя из Шахтера за 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что украинец попал в список худших приобретений клубов английской Премьер-лиги этого сезона по версии Goal.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Манчестер Юнайтед Михаил Мудрик

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