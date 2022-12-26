«Против Криштиану ввели политические санкции». Президент Турции рассказал, где продолжит карьеру Роналду

26 декабря, 14:04
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Роналду будет получать 200 млн евро в год (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Роналду будет получать 200 млн евро в год (Фото:Криштиану Роналду via Instagram)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что португальская звезда футбола Криштиану Роналду продолжит карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии.

Слова 68-летнего политика приводит Onedio.

Так, Эрдоган подверг критике тот факт, что Роналду на чемпионате мира-2022 в Катаре проводил на поле не так много времени.

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«К сожалению, против Криштиану ввели политические санкции. Выход такого футболиста, как Роналду, на 15 минут-полчаса второго тайма забрали у команды психологию и энергию.

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Роналду и Месси? Вместо того чтобы их сравнивать, так или иначе, Роналду теперь уезжает в Саудовскую Аравию, согласно информации, которую я получил", — сказал Эрдоган.

Сообщалось, что Роналду перейдет в Аль-Наср из Саудовской Аравии, с которым подпишет контракт до 2030 года с зарплатой 200 млн евро в год.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Реджеп Тайип Эрдоган Саудовская Аравия Криштиану Роналду

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