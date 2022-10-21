«Я устанавливаю стандарты и ценности». Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал отстранение Роналду от первой команды 21 октября, 16:58 Тен Хаг заявил, что Роналду отказался выходить на замену (Фото:Reuters/Carl Recine)

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг объяснил, почему решил отстранить нападающего Криштиану Роналду от первой команды, после того как португалец покинул скамейку запасных до завершения матча с Тоттенхэмом.



По словам тен Хага, в матче английской Премьер-лиги с Тоттенхэмом Роналду отказался выходить на замену, сообщает Sky Sports.

Тренер подчеркнул, что такое поведение плохо влияет на команду, поэтому он решил наказать игрока.

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«Я менеджер, я отвечаю за высокую спортивную культуру. Я должен устанавливать стандарты и ценности, контролировать их. В нашей команде они есть», — сказал тен Хаг.

Тренер добавил, что это уже не первый случай, когда Роналду позволяет себе подобный поступок.



«Когда это впервые произошло против Райо Вальекано, это тоже было недопустимо, но тогда он был не один. Во второй раз уже есть последствия. Футбол — это коллективный вид спорта, и нужно уважать стандарты.

Роналду — потеря для команды, но это решение важно для настроения и менталитета игроков. Теперь мы должны сосредоточиться на Челси, поскольку именно это важно", — подытожил тен Хаг.

После инцидента в матче с Тоттенхэмом Роналду тренируется отдельно от основной команды и пропустит ближайший матч АПЛ против Челси.

Ранее Роналду ушел со стадиона до завершения товарищеского матча с испанским Райо Вальекано (1:1).

