«Я устанавливаю стандарты и ценности». Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал отстранение Роналду от первой команды

21 октября, 16:58
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Тен Хаг заявил, что Роналду отказался выходить на замену (Фото:Reuters/Carl Recine)

Тен Хаг заявил, что Роналду отказался выходить на замену (Фото:Reuters/Carl Recine)

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг объяснил, почему решил отстранить нападающего Криштиану Роналду от первой команды, после того как португалец покинул скамейку запасных до завершения матча с Тоттенхэмом.

По словам тен Хага, в матче английской Премьер-лиги с Тоттенхэмом Роналду отказался выходить на замену, сообщает Sky Sports.

Тренер подчеркнул, что такое поведение плохо влияет на команду, поэтому он решил наказать игрока.

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«Я менеджер, я отвечаю за высокую спортивную культуру. Я должен устанавливать стандарты и ценности, контролировать их. В нашей команде они есть», — сказал тен Хаг.

Тренер добавил, что это уже не первый случай, когда Роналду позволяет себе подобный поступок.

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«Когда это впервые произошло против Райо Вальекано, это тоже было недопустимо, но тогда он был не один. Во второй раз уже есть последствия. Футбол — это коллективный вид спорта, и нужно уважать стандарты.

Роналду — потеря для команды, но это решение важно для настроения и менталитета игроков. Теперь мы должны сосредоточиться на Челси, поскольку именно это важно", — подытожил тен Хаг.

После инцидента в матче с Тоттенхэмом Роналду тренируется отдельно от основной команды и пропустит ближайший матч АПЛ против Челси.

Ранее Роналду ушел со стадиона до завершения товарищеского матча с испанским Райо Вальекано (1:1).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Английская Премьер-лига

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