«Это неприемлемо». Наставник Манчестер Юнайтед раскритиковал Роналду за поведение во время товарищеского матча 3 августа, 14:54 У тен Хага непростые отношения с Роналду (Фото:Reuters/Ed Sykes)

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг выразил недовольство поведением звезды команды Криштиану Роналду, который ушел со стадиона до завершения товарищеского матча с испанским Райо Вальекано (1:1).

Об этом сообщает AD.

Роналду сыграл в матче 45 минут, после чего был заменен и, не дождавшись финального свистка, вместе с несколькими другими игроками покинул Олд Траффорд.

Видео дня

«Я однозначно не могу принять подобное. Это неприемлемо. И касается всех.

Мы команда, все должны оставаться до самого конца", — сказал тен Хаг.

Перед этим Эрик тен Хаг негативно оценил готовность Роналду к новому сезону, заявив, что он недотягивает до уровня других футболистов команды.

Ранее на фоне слухов о желании Роналду покинуть Манчестер Юнайтед футболист не отправился вместе с английским клубом на предсезонный тур в Таиланд «по семейным причинам».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.