Голанд приобрел редкий Lamborghini за безумные деньги: имеет коллекцию суперкаров стоимостью 10 млн — фото

21 октября, 16:00
Эрлинг Холанд — суперзвезда МанСити и сборной Норвегии (Фото: instagram.com/erling)

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд на одну из последних тренировок команды приехал на новой машине.

По данным Daily Mail, норвежец приобрел Lamborghini Huracán Sterrato матово-зеленого цвета за 250 тысяч фунтов. Авто обладает мощностью 600 лошадиных сил и может разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды.

Сообщается, что итальянский производитель ограниченным тиражом выпустил всего 1499 экземпляров этой модели, что делает ее еще более эксклюзивной.

Daily Maily
Фото: Daily Maily

Эринг Холанд, который зарабатывает чуть менее 1 миллиона фунтов стерлингов в неделю, является страстным поклонником суперкаров. Последние годы он собирает дорогие автомобили, а вся коллекция оценивается в более чем 10 миллионов фунтов.

Отметим, что в этом сезоне норвежский форвард отметился 17 голами в 14 матчах.

Ранее Холанд превзошел достижения Месси, Роналду и Левандовского в международном футболе.

