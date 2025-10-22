В рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на выезде встречался с Вильярреалом.

Подопечные Хосепа Гвардиолы добыли убедительную победу — 2:0. В составе английской команды забивали Эрлинг Холанд и Бернарду Силва.

Холанд забил в 12 матчах подряд за клуб и сборную Норвегии. Форвард «горожан» повторил рекорд бывшего футболиста мадридского Реала Криштиану Роналду.

За этот период Холанд отметился 22 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Erling Haaland has equalled Cristiano Ronaldo's record of scoring in 12 consecutive matches ⚽🔥



In that time Erling Haaland has scored 22 goals and assisted three 🤯 pic.twitter.com/0ZmoVcET7i — OneFootball (@OneFootball) October 21, 2025

Контракт норвежца с Манчестер Сити рассчитан до конца июня 2034 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

