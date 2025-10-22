Забил в 12-м матче подряд: Холанд повторил невероятный рекорд Роналду — видео
Эрлинг Холанд повторил рекорд Криштиану Роналду (Фото: REUTERS/Phil Noble)
В рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на выезде встречался с Вильярреалом.
Подопечные Хосепа Гвардиолы добыли убедительную победу — 2:0. В составе английской команды забивали Эрлинг Холанд и Бернарду Силва.
Холанд забил в 12 матчах подряд за клуб и сборную Норвегии. Форвард «горожан» повторил рекорд бывшего футболиста мадридского Реала Криштиану Роналду.
За этот период Холанд отметился 22 забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Контракт норвежца с Манчестер Сити рассчитан до конца июня 2034 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
