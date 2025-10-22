Забил в 12-м матче подряд: Холанд повторил невероятный рекорд Роналду — видео

22 октября, 06:41
Поделиться:
Эрлинг Холанд повторил рекорд Криштиану Роналду (Фото: REUTERS/Phil Noble)

Эрлинг Холанд повторил рекорд Криштиану Роналду (Фото: REUTERS/Phil Noble)

В рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на выезде встречался с Вильярреалом.

Читайте также:
Холанд купил роскошный суперкар за невероятную сумму — видео

Подопечные Хосепа Гвардиолы добыли убедительную победу — 2:0. В составе английской команды забивали Эрлинг Холанд и Бернарду Силва.

Холанд забил в 12 матчах подряд за клуб и сборную Норвегии. Форвард «горожан» повторил рекорд бывшего футболиста мадридского Реала Криштиану Роналду.

Реклама

За этот период Холанд отметился 22 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Читайте также:
Привез два пенальти за тайм. Забарный получил первую красную карточку в составе ПСЖ — видео

Контракт норвежца с Манчестер Сити рассчитан до конца июня 2034 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что вратарь Ньюкасла рукой сделал голевой пас в матче Лиги чемпионов против Трубина и Судакова.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лига чемпионов Манчестер Сити Криштиану Роналду Чемпионат Англии Эрлинг Холанд сборная Норвегии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies