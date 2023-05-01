«Черчилль еще не был премьер-министром». Форвард Манчестер Сити повторил уникальное достижение 1931 года 1 мая, 15:50 Холанд выступает за Манчестер Сити с лета 2022 года (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд повторил рекорд 92-летней давности по количеству голов в сезоне среди игроков английского чемпионата.

Об этом сообщает Squawka.

Гол в ворота Фулхэма в матче 34-го тура английской Премьер-лиги стал для норвежца 50-м сезон во всех турнирах.

В истории чемпионатов Англии в последний раз такое достижение покорилось легенде Астон Виллы Тому Уорингу в сезоне 1930/31.



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«Уинстон Черчилль еще даже не был премьер-министром, когда был установлен рекорд, который сегодня повторил Эрлинг», — прокомментировал достижение своего подопечного главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.



Матч Фулхэм – Манчестер Сити завершился победой «горожан» 2:1, что вывело их на первое место чемпионата.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Гвардиола в десятый раз в карьере в должности тренера пробился в полуфинал Лиги чемпионов, что стало рекордом в истории футбола.