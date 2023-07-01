Холанд стал лучшим игроком сезона по версии авторитетного издания 1 июля, 15:29 Голанд (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд, выигравший самый престижный клубный турнир Европы в составе Манчестер Сити, признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии Marca.

Читайте также: Манчестер Сити переманил звездного футболиста из состава конкурента

В тройку также вошли бывший нападающий ПСЖ Лео Месси и вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор. Мбаппе, который в ближайшие часы может стать игроком «сливочных», расположен на четвертой строчке.

Видео дня

Список лучших игроков сезона по версии издания:

1. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

2. Лионель Месси (ПСЖ, Интер Майами)

3. Винисиус Жуниор (Реал)

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

5. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)

6. Родри (Манчестер Сити)

7. Антуан Гризманн (Атлетико)

8. Виктор Осимхен (Наполи)

9. Илкай Гюндоган (Манчестер Сити, Барселона)

10. Хвича Кварацхелия (Наполи)

В этом сезоне в АПЛ Холанд забил 36 голов и отдал восемь голевых передач в 38 матчах. Также на его счету 12 голов в Лиге чемпионов в 11 матчах.

Ранее Эрлинга Холанда признали лучшим игроком года в АПЛ.

Также норвежца включили в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона.