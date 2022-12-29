«Как же вы зае***и. Ненавижу». Экс-футболист Динамо отреагировал на новый ракетный удар по Украине — фото
Эсеола родился в Житомире (Фото:Адеринсола Эсеола via Instagram)
Экс-футболист киевского Динамо Адеринсола Эсеола отреагировал на новый ракетный удар по Украине.
Комментарием на террористические действия РФ 31-летний нападающий поделился в сторис Instagram.
Адеринсола опубликовал фото киевского постамента Родина-мать, над которым виднелся дым от пролетевшей ракеты.
«Как же вы зае***и. Ненавижу», — прокомментировал кадр футболист. К снимку он добавил хештег: Россия — террористическое государство.
Эсеола родился в Житомире. В 2009 году он перешел в киевское Динамо, но за первую команду «бело-синих» он так и не сыграл.
Позже Адеринсола выступал за ряд итальянских, украинских и казахстанских клубов. В настоящее время он является игроком болгарского Хебыра.
Ранее Эсеола жестко отреагировал на «шутку» депутата российской Госдумы Олега Нилова с анонсом новых ракетных ударов по Киеву.