«В сына своего запусти, еб***е животное». Экс-футболист Динамо жестко отреагировал на «шутку» депутата российской Госдумы — видео 14 декабря, 20:52 Эсеола родился в Житомире (Фото:Адеринсола Эсеола via Instagram)

Экс-футболист киевского Динамо Адеринсола Эсеола жестко отреагировал на «шутку» депутата российской Госдумы Олега Нилова с анонсом новых ракетных ударов по Киеву.

31-летний нападающий отреагировал на слова политика из РФ в сторис Instagram.

Адеринсола опубликовал видео, на котором Нилов снимает с елки листик, из которого он, якобы, прочитал: «Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты. Жди».

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Ролик Эсеола прокомментировал словами: «Еб***е животное. В своего сына лучше запусти ракету, п***р дырявый».

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Эсеола родился в Житомире. В 2009 году он перешел в киевское Динамо, но за первую команду «бело-синих» он так и не сыграл.

Позже Адеринсола выступал за ряд итальянских, украинских и казахстанских клубов. В настоящее время он является игроком болгарского Хебыра.

Ранее Эсеола потроллил Россию за желание оставить без света Украину.