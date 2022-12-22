«Моль, как дела?». Экс-футболист Динамо отреагировал на выступление Зеленского в Конгрессе США — фото 22 декабря, 18:07 Эсеола родился в Житомире (Фото:Адеринсола Эсеола via Instagram)

Экс-футболист киевского Динамо Адеринсола Эсеола отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США.

Комментарием на громкое событие 31-летний нападающий поделился в сторис Instagram.

Адеринсола опубликовал фото президента Украины во время его визита в законодательный орган США.

Видео дня

В комментарии к снимку Эсеола написал: «Второй шаг… продолжение следует… Моль, как дела? Улыбнись, это же постирония».

Фото: Адеринсола Эсеола via Instagram

Эсеола родился в Житомире. В 2009 году он перешел в киевское Динамо, но за первую команду «бело-синих» он так и не сыграл.

Позже Адеринсола выступал за ряд итальянских, украинских и казахстанских клубов. В настоящее время он является игроком болгарского Хебыра.

Ранее Эсеола жестко отреагировал на «шутку» депутата российской Госдумы Олега Нилова с анонсом новых ракетных ударов по Киеву.