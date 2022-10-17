«Они — идиоты. Через 9 месяцев родится миллион бандеровцев». Экс-футболист Динамо потроллил Россию за желание оставить без света Украину 17 октября, 17:00 В настоящее время Эсеола является игроком болгарского Хебыра (Фото:Адеринсола Эсеола via Instagram)

Экс-футболист киевского Динамо Адеринсола Эсеола потроллил Россию за желание оставить без света Украину.



31-летний нападающий отреагировал на террористические действия РФ в сторис Instagram.

В соцсети Адеринсола написал: «Московия хочет нас оставить без света. Они — идиоты, через 9 месяцев родится миллион бандеровцев».

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Фото: Адеринсола Эсеола via Instagram

Эсеола родился в Житомире. В 2009 году он перешел в киевское Динамо, но за первую команду «бело-синих» он так и не сыграл.

Позже Адеринсола выступал за ряд итальянских, украинских и казахстанских клубов. В настоящее время он является игроком болгарского Хебыра.

Ранее Эсеола сравнил президента РФ Владимира Путина с лидером фашистской Германии Адольфом Гитлером.