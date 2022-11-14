«Это имеет смысл». Один из лучших нападающих мира неожиданно получил предложение от клуба седьмого дивизиона Англии

14 ноября, 23:00
Поделиться:
Эрлинг Холанд вместе со сборной Норвегии не вышел на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Эрлинг Холанд вместе со сборной Норвегии не вышел на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Клуб из седьмого английского дивизиона Эштон Юнайтед намерен на короткий срок арендовать звездного форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Эштон Юнайтед.

Английский клуб сделал предложение об аренде Холанда на 28 дней.

Читайте также:
Огромная сумма. Авторитетный журналист рассказал, во сколько Шахтер оценивает звезду команды

Скромный клуб объяснил стремление подписать норвежскую звезду футбола тем, что его сборная не попала на чемпионат мира в Катаре, а игроку нужно поддерживать форму.

Видео дня

«Это просто имеет смысл. Сити не играет, и мы хотим помочь, поддерживая Эрлинга в форме. Это имеет больше смысла, чем шесть недель играть в гольф. Мы считаем, что он отлично подойдет нам и очень хорошо впишется в динамику нашей команды», — заявил главный тренер клуба Майкл Клегг.

https://twitter.com/AshtonUnitedFC/status/1592156930356690945?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1592156930356690945%7Ctwgr%5E355750a06821ab797e8a6c712544e866cde84444%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fisport.ua%2Fua%2Ffootball%2Feurope%2F6915415-na-vremya-chm-2022-klub-sedmogo-diviziona-anglii-podal-zapros-na-kratkosrochnuyu-arendu-kholanda

Ранее сообщалось, что Холанда был признан автором лучшего гола во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Трансферы Манчестер Сити Эрлинг Холанд

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X