«Это имеет смысл». Один из лучших нападающих мира неожиданно получил предложение от клуба седьмого дивизиона Англии 14 ноября, 23:00 Эрлинг Холанд вместе со сборной Норвегии не вышел на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Клуб из седьмого английского дивизиона Эштон Юнайтед намерен на короткий срок арендовать звездного форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Эштон Юнайтед.

Английский клуб сделал предложение об аренде Холанда на 28 дней.

Скромный клуб объяснил стремление подписать норвежскую звезду футбола тем, что его сборная не попала на чемпионат мира в Катаре, а игроку нужно поддерживать форму.

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«Это просто имеет смысл. Сити не играет, и мы хотим помочь, поддерживая Эрлинга в форме. Это имеет больше смысла, чем шесть недель играть в гольф. Мы считаем, что он отлично подойдет нам и очень хорошо впишется в динамику нашей команды», — заявил главный тренер клуба Майкл Клегг.

Ранее сообщалось, что Холанда был признан автором лучшего гола во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.