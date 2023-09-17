Зинченко сильнее в «украинском дерби». Арсенал в непростом матче обыграл Эвертон в английской Премьер-лиге

17 сентября, 21:08
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Зинченко и Миколенко вышли в стартовом составе (Фото:Reuters/Lee Smith)

Зинченко и Миколенко вышли в стартовом составе (Фото:Reuters/Lee Smith)

Лондонский Арсенал победил Эвертон со счетом 1:0 в матче пятого тура английской Премьер-лиги.

В стартовом составе Арсенала и Эвертона вышли украинские футболисты Александр Зинченко и Виталий Миколенко.

Арсенал распечатал ворота Эвертона на 20-й минуте, однако арбитр отменил гол Мартинелли.

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Лондонский клуб все же добился своего во втором тайме — на 69-й минуте Троссард отправил мяч в угол ворот после паса Сака.

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Зинченко был заменен на 80-й минуте, тогда как Миколенко отыграл весь матч.

После пяти туров Арсенал занимает четвертую строчку, Эвертон идет на 18-й позиции.

Эвертон — Арсенал 0:1
Гол: Троссард, 69

https://www.youtube.com/watch?v=iDz4VSjtEso&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

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Фото: flashscore.ua

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Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Эвертон Английская Премьер-лига

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